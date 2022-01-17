Колишній хавбек Інтера, який у грудні розірвав контракт із міланським клубом, готується відновити футбольну кар'єру. Він не може грати в Італії через законодавство. Там заборонено виступати спортсменам з вживленим кардіостимулятором.

Еріксен сподівається поїхати на ЧС-2022, попри проблеми із серцем

За інформацією The Athletic, Еріксен може знову опинитися в АПЛ. Брентфорд запропонував 29-річному данцю контракт до кінця нинішнього сезону з опцією продовження ще на одну кампанію. Свого часу, Крістіан провів у Англії сім років, зігравши понад три сотні матчів за Тоттенхем.

Нагадаємо, Еріксен не виходив на поле з 12 червня минулого року. Тоді в поєдинку чемпіонату Європи Данія – Фінляндія гравець пережив серцевий напад. Тоді лікарям знадобилося близько п'яти хвилин, аби повернути футболіста до тями.

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