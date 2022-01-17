Нещодавно Карім Бензема вчетверте став найкращим футболістом року у Франції. Чергової нагороди довелося чекати довгенько. Три статуетки у 2011, 2012 та 2014 роках, і ось четверта – у 2021-му. Вочевидь, дався взнаки скандал із шантажем Матьє Вальбуена. Повернення у збірну і феноменальна гра за Реал не залишилися без уваги. З нагоди перемоги форвард дав традиційне для таких випадків інтерв'ю "France Football".

Мбаппе втретє очолив рейтинг найвпливовіших людей французького футболу

"Я живу мрією, це мені подобається. Навіть якщо я часто чув, як мене критикували, за мою гру. Я роблю те саме, що й три роки тому. Те ж саме! А зараз мене вважають одним із найкращих. Я щасливий робити те, що я робив протягом тривалого часу на полі. Я отримував задоволення, граючи поруч з Кріштіану, Озілом, Жунінью, Фредом, Зізу (на тренуваннях). З технічні гравцями приємно грати у футбол.

Зараз я перебуваю на максимумі своїх здібностей. Напевно, завжди можна щось покращити... Але я не бачу, до якого рівня насправді. Я просто мушу залишатися на цьому рівні. Тепер треба завойовувати командні трофеї. Тепер я став тим гравцем, про якого говорив Зідан. Я такий уже протягом трьох років.

Для мене ідеальний центрфорвард – це хлопець, який вміє робити все: давати своїй команді рух, володіння м'ячем та вирішальні передачі і забивати, звісно. Я говорю про те, як бачу цю роль і який нападник мені подобається. Я став тією "дев'яткою", якою хотів бути. У всіх гравців різні здібності. Мої думки не стосуються інших футболістів.

Бензема забив 300-й гол за Реал та став автором досягнення, яке не підкорилося і Роналду

Коли Роналду грав за Реал Мадрид, він забивав від 50 до 60 голів на рік. Отже, доводилося пристосовуватися до цієї реальності. Мені потрібно було більше рухатися полем, давати йому простір, бо він дуже добре вміє діяти у штрафному майданчику. Я асистував йому, а він – мені. Ось так це було. Разом ми виграли багато титулів. Я виграв з ним усі свої Ліги чемпіонів. Ми забили, не знаю скільки голів... Ми були частиною чарівного тріо (разом з Бейлом – прим.), у цьому були лише плюси, жодного мінусу.

У збірній схема з Мбаппе та Грізманном поки що працює нормально. Я перебуваю в найкращих умовах. У Франції дуже хороші гравці, тому всі вміють робити свою справу. Минуло майже шість років, як я був тут, мені треба було побачити, пристосуватися. Це не забрало багато часу", – розповів Бензема.

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