"Я хочу снова играть в футбол. С тех пор ничего не произошло, сердце было проверено всеми возможными способами. Врачи сказали "хорошо". Все стабильно, поэтому я чувствую перед собой зеленый свет, чтобы снова иметь возможность играть в футбол.

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Моя цель – чемпионат мира в Катаре. Если все пойдет как следует, то, конечно, я надеюсь поехать… Вызовут ли меня – это уже другой разговор. В мыслях и мечтах только возвращение на поле. Боюсь ли снова упасть? Ничуть", — цитирует Эриксена DR Sporten.

Напомним, на Евро-2020 у Кристиана посреди матча случилась остановка сердца. Недавно Интер расторг контракт с 29-летним датчанином.

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