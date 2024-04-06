Эмполи проиграл четыре предыдущих матча, но упрекать команду Давиде Николы можно только за проигрыш Кальяри. Против Болоньи, Интера и Милана было наивно рассчитывать на что-то серьезное. Другое дело, что "адзурри" с 24 февраля не забили ни одного гола. Сегодня эта серия оборвалась уже на 6-й минуте. Как же красиво пробил Камбьяги. Шедевр.

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Торино, казалось, стремится в еврокубки, но целый час не знал, что делать с обороной аутсайдера. С игры этого сделать так и не удалось, зато помог угловой. После подачи никто не удержал Дувана Сапату, который переправил мяч в сетку. "Быкам" нужно было развивать преимущество, потому что Эмполи сегодня был безжалостным. Что ни удар в створ – сразу гол.

В этот вечер Милинкович-Савич пропускал лишь красоту. Второй гол организовали Малех и Журковски, а решающий удар нанес Канчеллери – с линии штрафной между ног защитнику и точно под дальнюю штангу. Жаль, что в такой вечер для команды Виктор Коваленко так и не покинул скамейку запасных.

Какой же была развязка. Снова Торино сравнял благодаря Сапате. Защитники еще раз потеряли Дувана, который после подачи от Беллановы снова забил головой. Это была 90+1 минута. Впрочем, хозяева не сдались и на 90+4 забили еще раз. Малех поборолся, Какаче доиграл до конца и выкатил на ногу Мбайе Ньянгу. 3:2 У "адзурры" четыре удара за весь матч, три в створ – три гола.

Благодаря этой победе Эмполи покинул зону вылета, расстояние до которой теперь составляет три очка. Торино остался девятым, потеряв шанс опередить Лацио, который сегодня проиграл в дерби.

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