Емполі вирвав перемогу над Торіно на 90+4 – Коваленко спостерігав, як його команда перервала серію поразок
Емполі обіграв Торіно (3:2) в рамках 31-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".
Емполі програв чотири попередні матчі, але докоряти команді Давіде Ніколи можна лише за програш Кальярі. Проти Болоньї, Інтера та Мілана було наївно розраховувати на щось серйозне. Інша справа, що "адзуррі" з 24 лютого не забили жодного гола. Сьогодні ця серія обірвалася вже на 6-й хвилині. Як же красиво пробив Камб'ягі. Шедевр.
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Торіно, здавалося, прагне у єврокубки, але цілу годину не знав, що робити з обороною аутсайдера. З гри цього зробити так і не вдалося, зате допоміг кутовий. Після подачі ніхто не втримав Дувана Сапату, який переправив м'яч у сітку. "Бикам" потрібно було розвивати перевагу, бо Емполі сьогодні був безжальним. Що не удар в площину – відразу гол.
У цей вечір Мілінковіч-Савіч пропускав лише красу. Другий гол організували Малех і Журковскі, а вирішального удару завдав Канчелльєрі – з лінії штрафного поміж ніг захиснику й точно під дальню стійку. Аж шкода, що в такий вечір для команди Віктор Коваленко так і не покинув лаву для запасних.
Якою ж була розв'язка. Знову Торіно зрівняв завдяки Сапаті. Захисники ще раз загубили Дувана, який після подачі від Белланови знову забив головою. Це була 90+1 хвилина. Втім господарі не здалися і на 90+4 забили ще раз. Малех поборовся, Какаче дограв до кінця і викотив на ногу Мбайє Ньянгу. 3:2! У "адзуррі" чотири удари за весь матч, три в площину – три голи.
Завдяки цій перемозі Емполі покинув зону вильоту, відстань до якої тепер становить три очки. Торіно залишився дев'ятим, втративши шанс випередити Лаціо, який сьогодні програв у дербі.
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