Емполі програв чотири попередні матчі, але докоряти команді Давіде Ніколи можна лише за програш Кальярі. Проти Болоньї, Інтера та Мілана було наївно розраховувати на щось серйозне. Інша справа, що "адзуррі" з 24 лютого не забили жодного гола. Сьогодні ця серія обірвалася вже на 6-й хвилині. Як же красиво пробив Камб'ягі. Шедевр.

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Торіно, здавалося, прагне у єврокубки, але цілу годину не знав, що робити з обороною аутсайдера. З гри цього зробити так і не вдалося, зате допоміг кутовий. Після подачі ніхто не втримав Дувана Сапату, який переправив м'яч у сітку. "Бикам" потрібно було розвивати перевагу, бо Емполі сьогодні був безжальним. Що не удар в площину – відразу гол.

У цей вечір Мілінковіч-Савіч пропускав лише красу. Другий гол організували Малех і Журковскі, а вирішального удару завдав Канчелльєрі – з лінії штрафного поміж ніг захиснику й точно під дальню стійку. Аж шкода, що в такий вечір для команди Віктор Коваленко так і не покинув лаву для запасних.

Якою ж була розв'язка. Знову Торіно зрівняв завдяки Сапаті. Захисники ще раз загубили Дувана, який після подачі від Белланови знову забив головою. Це була 90+1 хвилина. Втім господарі не здалися і на 90+4 забили ще раз. Малех поборовся, Какаче дограв до кінця і викотив на ногу Мбайє Ньянгу. 3:2! У "адзуррі" чотири удари за весь матч, три в площину – три голи.

Завдяки цій перемозі Емполі покинув зону вильоту, відстань до якої тепер становить три очки. Торіно залишився дев'ятим, втративши шанс випередити Лаціо, який сьогодні програв у дербі.

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