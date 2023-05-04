Эмполи на своем поле принимал Болонью. Хозяева продолжали ожесточенную борьбу за сохранение прописки в элите, в то время как в гости все свои задачи в сезоне уже решили: понижение в классе не грозило, а дотянуться до еврокубков было почти нереально.

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Уже на 39-й секунде Эмполи вышел вперед. Лукуми пытался остановить мяч после передачи партнера в собственную штрафную, но сфера ударилась о ногу игрока и влетела в сетку. На 17-й минуте Моро после подачи с углового добивал мяч, тот снова попал в Лукуми и влетел в сетку. Колумбийский защитник мог реабилитироваться за досадный автогол, однако мяч засчитан не был – VAR заметил попадание в руку в момент удара.

В середине тайма "красно-синие" все-таки сравняли: Орсолини решился на удар с дальней дистанции и сделал счет 1:1. Однако арбитр снова усмотрел игру рукой и гол отменил. Уже в добавленное время хозяева удвоили свое преимущество, забив гол в раздевалку: Марин со штрафного навесил во вратарскую, а Акпа-Акпро затылком перевел в сетку.

Орсолини после перерыва снова не повезло – удар с выгодной позиции не удался и круглый просвистел над перекладиной. В середине второго тайма Камбьяги окончательно добил соперника ударом из пределов штрафной. Как ни пыталась Болонья забить хотя бы гол престижа – мяч упорно не лез в ворота. В конце концов, за 3 минуты до конца матча Орсолини наконец-то забил – с пенальти ударом в девятку (после толчка в спину от Бандинелли).

Победа принесла Эмполи 35 очков и пятнадцатую строчку турнирной таблицы Серии А, Болонья с 45-ю пунктами девятая.

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