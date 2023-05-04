Емполі на своєму полі приймав Болонью. Господарі продовжували запеклу боротьбу за збереження прописки в еліті, в той час як у гості всі свої завдання у сезоні вже вирішили: пониження у класі не загрожувало, а дотягнутись до єврокубків було майже нереально.

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Вже на 39-й секунді Емполі вийшов вперед. Лукумі намагався зупинити м'яч після передачі партнера у власний штрафний, але сфера вдарилась об ногу гравця і влетіла у сітку. На 17-й хвилині Моро після подачі з кутового добивав м'яч, той знову влучив у Лукумі і влетів у сітку. Колумбійський захисник міг реабілітуватися за прикрий автогол, однак м'яч зараховано не було – VAR помітив влучання у руку в момент удару.

В середині тайму "червоно-сині" таки зрівняли: Орсоліні наважився на удар з далекої відстані і зробив рахунок 1:1. Проте арбітр знову угледів гру рукою і гол скасував. Вже у доданий час господарі подвоїли свою перевагу, забивши гол у роздягальню: Марін зі штрафного навісив у воротарський, а Акпа-Акпро потилицею перевів у сітку.

Орсоліні по перерві знову не пощастило – удар з вигідної позиції не вдався і круглий просвистів над поперечиною. В середині другого тайму Камб'ягі остаточно добив суперника ударом з меж штрафного. Як не намагалась Болонья забити бодай гол престижу – м'яч вперто не ліз у ворота. Зрештою, за 3 хвилини до завершення матчу Орсоліні нарешті забив – з пенальті ударом у дев'ятку (після поштовху у спину від Бандінеллі).

Перемога принесла Емполі 35 очок і п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці Серії А, Болонья з 45-ма пунктами дев'ята.

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