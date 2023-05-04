Не сумев обыграть Салернитану в предыдущем туре, Наполи перенёс решение задачи по оформлению чемпионского титула в Удине. На Дачия Арене команде Лучано Спаллетти было достаточно добыть ничью, чтобы гарантировать первое за 33 года Скудетто. Но гости решили усложнить себе задачу: Спаллетти оставил Зелиньски и Лосано в запасе, что сказалось на созидательном потенциале команды.

Наполи сделал неприкосновенной лишь одну из своих трех звезд

Салернитана задала тренд по недопуску Наполи к оформлению чемпионского титула, и Удинезе сделал всё возможное, чтобы продлить этот флэшмоб – на 13-й минуте игроки гостей не заметили подключения Санди Ловрича к атаке, и словенец, получив мяч от Удодже, мастерски воплотил преимущество. Он был один в окружении 8 игроков Наполи, но ни один из них (особенно это касается Ндомбеле – не зря Спаллетти с ним долго общался во время паузы) так и не смог ему помешать нанести прицельный и сильный удар.

Свой единственный более-менее адекватный ответ в первом тайме Наполи произнёс на 32-й минуте, когда Осимхен выпрыгнул выше своего визави и пробил рядом со штангой. В остальном Виктор был мало заметен и запомнился лишь тем, что на пару с Хвичей Кварацхелией пытался нырять в чужой штрафной, чтобы заработать пенальти. Главный арбитр встречи на эти театральные представления не купился.

Пожалуй, нельзя сказать, что на второй тайм "адзурри" вышли с совершенно другим настроем. Но свой быстрый мяч гости после сумбурного розыгрыша углового всё же забили – с ударом Кварацхелии вратарь Сильвестри справился, в вот с добиванием Осимхена – нет. Попытки забить победный второй мяч в исполнении игроков Наполи присутствовали, но в большинстве случаев команда Спаллетти предпочитала не атаковать, а удерживать мяч в центре поля и набивать статистику передач.

В итоге все остались довольны: Удинезе заработал очко, а Наполи досрочно оформил выигрыш третьего в клубной истории Скудетто и первого – с 1990 года. Жаль, Диего Марадона этого так и не увидел...

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