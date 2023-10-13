Победа Аргентины над Парагваем позволила вратарю чемпионов мира продлить немалую сухую серию.

Аргентина всухую победила Парагвай (1:0), что позволило Эмилиано Мартинесу оформить рекорд. Именно нынешний вратарь "альбиселестес" является автором самой длинной сухой серии, не пропуская уже на протяжении 622 минут.

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Предыдущим рекордсменом был Герман Бургос, который держал ворота "на замке" в течение 606 минут. Последний раз Мартинес пропускал еще в финале ЧМ-2022 от Мбаппе.

Добавим, что Аргентина набрала уже 9 очков в отборе к ЧМ-2026, возглавляя квалификацию в Южной Америке.

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