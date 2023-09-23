Полузащитник Папу Гомес не исключает, что с выступлениями на профессиональном уровне придется завязать.

Чемпион мира еще в начале сентября расторг контракт с Севилией, однако до сих пор не может найти новый клуб.

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"Мне нравилось пребывание в Севилье, но я жду новой правильной возможности. Если она не появится, я, возможно, подумаю о завершении карьеры. Я отдал футболу все и не хочу расстраиваться под занавес карьеры", – цитирует 35-летнего Гомеса Ole.

Напомним, хавбек провел 2 матча за сборную Аргентины на победном ЧМ-2022. На клубном уровне успел поиграть за Арсенал Саранди, Сан Лоренсо, Катанию, Металлист (всего один сезон), Аталанту и Севилью.

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