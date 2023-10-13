ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ Еміліано Мартінес встановив дивовижний рекорд збірної Аргентини 09:48 - Посилання скопійовано Еміліано Мартінес / Getty Images Перемога Аргентини над Парагваєм дозволила воротарю чемпіонів світу продовжити чималу суху серію. в Un gigante que se sigue agrandando? @emimartinezz1 se convirtió en el arquero con la valla invicta más larga en toda la historia de la Selección @Argentina. ¡Felicitaciones, Dibu! https://t.co/vtgROJjLCi pic.twitter.com/zXFLwYmwsi — Selección Argentina (@Argentina) October 13, 2023 Читайте найцікавіші новини футболу у Telegram Світ показати приховати Вам може бути цікавим: Шовковський вибрав найкращих футболістів за всю історію – у списку легенди Динамо чотири прізвища 09:48 3474 "Життя українців священніші?": ЗМІ Ізраїлю критикують УЄФА, ФІФА та фанатів Селтіка – Зоря опинилася в центрі уваги 09:48 20298 Бразилія з асистом Неймара сенсаційно втратила очки з Венесуелою, Аргентина з Мессі здолала Парагвай: відбір ЧС-2026 09:48 423 Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter