Жирона продолжает уверенное шествие в чемпионате Испании – на этот раз подопечные Мичела Санчеса сняли скальп с мадридского Атлетико (4:3). Лепту в победу внес и Артем Довбик, записав в свой актив ассист. Украинец сумел выбиться в лидеры самых результативных игроков нынешней Ла Лиги, опередив звезду Реала Джуда Беллингема. Агент Довбика после матча прояснил будущее форварда сборной Украины.

Свой пока лучший поединок в Ла Лиге провел и Роман Яремчук, отметившись дебютным голом за Валенсию в чемпионате. Не пасет задних и Андрей Лунин, который отыграл "на ноль" в первом поединке Реала в 2024 году. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Жирона на последних минутах вырвала победу над Атлетико – 7 голов, 5-й ассист Довбика, продолжение чемпионской сказки