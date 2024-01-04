Довбик (не)покинет Жирону ради АПЛ, Лунин разозлил Анчелотти, Яремчук впечатляет и мимикрирует под танк
"Футбол 24" анализирует выступление украинцев в 19-м туре испанской Ла Лиги.
Жирона продолжает уверенное шествие в чемпионате Испании – на этот раз подопечные Мичела Санчеса сняли скальп с мадридского Атлетико (4:3). Лепту в победу внес и Артем Довбик, записав в свой актив ассист. Украинец сумел выбиться в лидеры самых результативных игроков нынешней Ла Лиги, опередив звезду Реала Джуда Беллингема. Агент Довбика после матча прояснил будущее форварда сборной Украины.
Свой пока лучший поединок в Ла Лиге провел и Роман Яремчук, отметившись дебютным голом за Валенсию в чемпионате. Не пасет задних и Андрей Лунин, который отыграл "на ноль" в первом поединке Реала в 2024 году. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".
Жирона на последних минутах вырвала победу над Атлетико – 7 голов, 5-й ассист Довбика, продолжение чемпионской сказки