Эльче в рамках 1/8 финала Кубка Испании принимает мадридский Реал. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Кубка Короля между Эльче и мадридским Реалом начнётся в 20:00 по киевскому времени. Тибо Куртуа заболел и не попал даже в заявку, а его место в старте занял Андрей Лунин. Украинец проводит уже третий официальный поединок в составе "сливочных".

Видеотрансляцию встречи проведёт "MEGOGO".

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Стартовые составы

Эльче:

Реал Мадрид:

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