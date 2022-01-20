Эльче – Реал Мадрид: Лунин попал в стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Испании
18:43 - Читати українською
Эльче в рамках 1/8 финала Кубка Испании принимает мадридский Реал. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/8 финала Кубка Короля между Эльче и мадридским Реалом начнётся в 20:00 по киевскому времени. Тибо Куртуа заболел и не попал даже в заявку, а его место в старте занял Андрей Лунин. Украинец проводит уже третий официальный поединок в составе "сливочных".
Видеотрансляцию встречи проведёт "MEGOGO".
Мбаппе будет играть за Реал в следующем сезоне, – El Chiringuito
Стартовые составы
Эльче:
Реал Мадрид:
"Если не подпишу контракт с Реалом, останусь среди коров": Пако Хенто – от громкой критики до легенды Мадрида
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter