Эль-Шаарави останется в Роме, – агент игрока

Агент форварда Ромы Стефана Эль-Шаарави поделился информацией о будущем итальянского нападающего.

Агент и брат 25-летнего нападающего Ромы Стефана Эль-Шаарави Мануэль заверил, что его клиент не планирует покидать "волков".

"Стефан счастлив в Роме. Он преуспевает в клубе и сосредоточен на старте нового сезона в составе римского клуба. Ни о чем другом он не думает.

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Уверяю всех, он останется в Роме. Шансы на то, что Эль-Шаарави перейдет в Торино равны нулю. Тоже самое я могу сказать о его перехода в Фиорентину", – цитирует Мануэля издание Football Italia.

Напомним, в прошлом сезоне Стефан забил 9 голов в 44 матчах.

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