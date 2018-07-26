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Форсберг заинтересовал Рому

22:33 22 Читати українською
Форсберг заинтересовал Рому
Эмиль Форсберг / Goal.com

Атакующий полузащитник РБ Лейпциг Эмиль Форсберг попал в сферу интересов итальянской Ромы.

Римляне определили новый приоритет для усиления атакующей линии, сообщает Bild.

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По информации издания, Рома после неудачи с Малкомом вернулась к кандидатуре хавбека РБ Лейпциг Эмиля Форсберга. "Быки" хотели бы сохранить шведа у себя, но могут поменять мнение, если "волки" предложат за переход 40 млн евро.

Также на этой неделе Рома объявила о трансфере Ольсена, а агент голкипера также занимается и делами Форсберга. Именно его позиция может оказать решающее влияние на будущее вингера.

В сезоне 2017/18 Эмиль Форсберг провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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Италия Трансферы Чемпионата Германии Эмиль Форсберг Эмиль Форсберг Рома Рома Германия Трансферы РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансферы Чемпионата Италии
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