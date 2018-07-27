Ель-Шаараві залишиться в Ромі, – агент гравця

Агент форварда Роми Стефана Ель-Шаараві поділився інформацією щодо майбутнього італійського нападника.

Агент і брат 25-річного нападника Роми Стефана Ель-Шаараві Мануель запевнив, що його клієнт не планує покидати "вовків".

"Стефан щасливий у Ромі. Він досягає успіху в клубі і зосереджений на старті нового сезону в складі римського клубу. Ні про що інше він більше не думає.

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Запевняю всіх, він залишиться в Ромі. Шанси на те, що Ель-Шаараві перейде в Торіно дорівнюють нулю. Теж саме я можу сказати щодо його переходу в Фіорентину", – цитує Мануеля видання Football Italia.

Нагадаємо, в минулому сезоні Стефан забив 9 голів у 44 матчах.

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