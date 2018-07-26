"Я не приму извинения Барселоны, пока они не продадут нам Месси". Президент Ромы – смешно о "краже" Малкома

Джеймс Палотта смешно прокомментировал трансферный скандал лета.

О срыве трансфера Малкома

"Барса неэтично вмешалась в переговоры. Утром Мончи провел видеоконференцию с агентом, соглашение было закрыто. Вчера каталонский клуб извинился за Малкома, но я не приму их извинения до тех пор, пока они не продадут нам Месси. Малком хотел играть в нашей команде, с Лестером и Эвертоном он провел лишь формальные переговоры. Мы уже согласовали с игроком сумму отступных, которая должна была составить 120 млн евро".

Малком официально стал игроком Барселоны

Об агенте Малкома

"Возможно, он – просто идиот".

Об отсутствии официальных соглашений с игроком

"Все клубы хорошо знают, как это происходит. Забудьте о законности, это было неэтично".

На фото: Малком в лагере Барселоны

О возможном разрыве связей с Барселоной

"Ничего не расторгнуто. Барса – более великий клуб клуб, чем мы. У нас с ними есть другие соглашения".

О трансфере Алиссона

"70 миллионов евро – это слишком много".

О подписании Пасторе

"Чтобы полностью реализовать наш атакующий потенциал, нам нужен был игрок, который умеет хорошо разыгрывать мяч".

О Джастине Клюйверте

"Он, как Аллен Айверсон, но играет ногами".

О различии между Серией А и Ла Лигой

"В Серии А нужно хорошенько попотеть, чтобы вырвать ничью на стадионе Кальяри. В Ла Лиге все намного проще".

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