Джеймс Палотта смешно прокомментировал трансферный скандал лета.
О срыве трансфера Малкома
"Барса неэтично вмешалась в переговоры. Утром Мончи провел видеоконференцию с агентом, соглашение было закрыто. Вчера каталонский клуб извинился за Малкома, но я не приму их извинения до тех пор, пока они не продадут нам Месси. Малком хотел играть в нашей команде, с Лестером и Эвертоном он провел лишь формальные переговоры. Мы уже согласовали с игроком сумму отступных, которая должна была составить 120 млн евро".
Малком официально стал игроком Барселоны
Об агенте Малкома
"Возможно, он – просто идиот".
Об отсутствии официальных соглашений с игроком
"Все клубы хорошо знают, как это происходит. Забудьте о законности, это было неэтично".
На фото: Малком в лагере Барселоны
О возможном разрыве связей с Барселоной
"Ничего не расторгнуто. Барса – более великий клуб клуб, чем мы. У нас с ними есть другие соглашения".
О трансфере Алиссона
"70 миллионов евро – это слишком много".
О подписании Пасторе
"Чтобы полностью реализовать наш атакующий потенциал, нам нужен был игрок, который умеет хорошо разыгрывать мяч".
О Джастине Клюйверте
"Он, как Аллен Айверсон, но играет ногами".
О различии между Серией А и Ла Лигой
"В Серии А нужно хорошенько попотеть, чтобы вырвать ничью на стадионе Кальяри. В Ла Лиге все намного проще".
Малком в центрі уваги: Барселона підписала гравця, який ледь не опинився в Україні та довів до сліз Тіте