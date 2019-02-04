Месси пропустил утреннюю тренировку Барселоны – участие в матче с Реалом остается под вопросом

Месси может пропустить матч против Реала / Фото Reuters

Барселона может столкнуться с очень серьезной кадровой проблемой накануне полуфинала Кубка Испании против Реала.

Форвард Барселоны не явился на утреннюю тренировку каталонского клуба, сообщает Sport.es.

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Это может быть связано с травмой бедра, которую он получил в матче 22-го тура Примеры Барселона – Валенсия (1:1). Таким образом, аргентинец имеет шансы пропустить следующий поединок "блаугранас" против мадридского Реала.

Напомним, первая полуфинальная встреча Кубка Испании Барселона – Реал состоится 6 февраля, начало в 22:00.

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