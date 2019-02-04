Месси не отдыхает: кто сыграл больше всего минут в топ-5 лигах Европы за последние 5 лет

Статистический портал CIES Football Observatory назвал футболистов из ведущих первенств, которые больше всего времени провели на поле за последние 5 лет.

Среди голкиперов первую строчку занимает страж ворот миланского Интера Самир Ханданович. Начиная с 1 января 2014 года, словенец сыграл 17 тысяч 10 минут. В топ-5 также входят Антони Лопеш (Лион, 16 560), Андреа Консигли (Сассуоло, 16 552), Давид Де Хеа (16 544) и Бенуа Костиль (Бордо, 16470).

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Защитник Челси Сесар Аспиликуэта – первый среди всех полевых футболистов ведущих первенств Европы. Испанец, который может закрыть почти все позиции в обороне, набегал 16 тысяч 99 минут. Среди защитников ему на пятки наступают поляк из Монако Камил Глик (15 754) и бразильский центрбэк Болоньи Данило Ларанжейра (15 613). В пятерку лучших входят еще два испанца – Марио Гаспар (14 901) и Хонни Кастро (14 823).

Испанская гегемония наблюдается также в средней линии. Капитан Валенсии Дани Парехо (15 217) совсем немного опережает звезду Тоттенхэма Кристиана Эриксена (15 174). На третьей позиции в списке хавбеков – лидер Атлетико Коке (14 696), которого преследуют итальянец Марко Пароло (14691) и и сенегалец Идрисса Гуйе (14 655).

"Гонку" форвардов возглавляет живая легенда Барселоны Лионель Месси. За последние пять лет аргентинец находился на поле 15 тысяч 197 минут. Немало испанских СМИ именно усталостью объясняют недавнюю мышечную травму Лео, который рискует пропустить Эль Классико в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании. Совсем немного Месси уступает вингер Наполи Хосе Кальехон (15 129). Почти нога в ногу идут Ромелу Лукаку (14 741), Луис Суарес (14 515) и Антуан Гризманн (14 408).

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