Ель Класіко: Мессі провів тренування в загальній групі та самостійно вирішить, чи гратиме, – MD

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі взяв участь у тренуванні каталонців напередодні першого півфінального матчу Кубка Іспанії проти мадридського Реала.

Аргентинець може зіграти в Ель Класіко проти Реала в середу, повідомляє Mundo Deportivo.

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Мессі працював разом зі всіма на тренуванні "блаугранас" у вівторок. За інформацією видання, лідер Барси уник м'язової травми. Натомість його турбує лише спазм. Завтра Мессі самостійно прийме рішення, чи гратиме проти мадридців у 1/2 фіналу Копа дель Рей.

Раніше повідомлялося, що участь 31-річного нападника в матчі з Реалом залишається під питанням. У сезоні 2018/19 Ліонель Мессі провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 м'ячів. Поєдинок Барселона – Реал відбудеться 6 лютого на Камп Ноу. Початок зустрічі о 22:00.