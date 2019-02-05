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Ель Класіко: Мессі провів тренування в загальній групі та самостійно вирішить, чи гратиме, – MD

20:30 247 Читать на русском
Ель Класіко: Мессі провів тренування в загальній групі та самостійно вирішить, чи гратиме, – MD
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі взяв участь у тренуванні каталонців напередодні першого півфінального матчу Кубка Іспанії проти мадридського Реала.

Аргентинець може зіграти в Ель Класіко проти Реала в середу, повідомляє Mundo Deportivo.

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Мессі працював разом зі всіма на тренуванні "блаугранас" у вівторок. За інформацією видання, лідер Барси уник м'язової травми. Натомість його турбує лише спазм. Завтра Мессі самостійно прийме рішення, чи гратиме проти мадридців у 1/2 фіналу Копа дель Рей.

Раніше повідомлялося, що участь 31-річного нападника в матчі з Реалом залишається під питанням. У сезоні 2018/19 Ліонель Мессі провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 м'ячів. Поєдинок Барселона – Реал відбудеться 6 лютого на Камп Ноу. Початок зустрічі о 22:00.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

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Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Барселона - Реал Мадрид
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