Бразилец Артур Мело в Ливерпуле всего две недели, но уже успел попасть под шквал критики СМИ.

Мерсисайдцам в последний день летнего трансферного окна пришлось выйти на рынок в поисках полузащитника. Договориться удалось лишь с Артуром, которого на год арендовали у Ювентуса.

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Бразилец имеет очень противоречивую репутацию, ведь провалился и в Барселоне, и в Турине. Следовательно, скепсиса относительно этого трансфера Ливерпуля хватало. Более того, в нескольких итальянских СМИ появилась информация, что Юрген Клопп уже разочаровался в этом игроке и в январе отправит его обратно в Ювентус.

Однако Фабрицио Романо утверждает, что это лишь спекуляции. По информации топового инсайдера, Ливерпуль не планирует досрочно прерывать аренду Артура. Сам игрок сейчас упорно работает, чтобы набрать оптимальную форму. Романо получил подтверждение от клуба и от футболиста.

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