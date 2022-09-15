Утечка информации о тайном пункте в контракте нападающего с ПСЖ насторожила многие другие клубы, утверждает Marca.

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Как оказалось, сделка рассчитана лишь на 2 "твердых" года, а третий будет зависеть сугубо от желания самого Мбаппе. Если чемпион мира вздумает покидать Париж, то должен предупредить ПСЖ в январе 2024 года. Ранее Реал казался единственным следующим вариантом для форварда, но сейчас в ситуацию будут готовы вмешаться гранды АПЛ. Челси, Ливерпуль и МЮ охотно сделают свои предложения, если на горизонте появится возможность подписать суперзвезду такого уровня.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мбаппе уже успел забить 10 голов в 8 матчах.

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