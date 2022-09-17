Бразилець Артур Мело у Ліверпулі лише два тижні, але вже встиг потрапити під шквал критики ЗМІ.

Мерсисайдцям в останній день літнього трансферного вікна довелося вийти на ринок в пошуках півзахисника. Домовитися вдалося лише з Артуром, якого на рік орендували у Ювентуса.

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Бразилець має дуже суперечливу репутацію, адже провалився і в Барселоні, і в Турині. Відтак, скепсису щодо цього трансферу Ліверпуля не бракувало. Ба більше, у кількох італійських ЗМІ з'явилася інформація, що Юрген Клопп вже розчарувався у цьому гравцеві й в січні відправить його назад до Ювентуса.

Проте Фабріціо Романо стверджує, що це лише спекуляції. За інформацією топового інсайдера, Ліверпуль не планує достроково переривати оренду Артура. Сам гравець зараз наполегливо працює, аби набрати оптимальну форму. Романо отримав підтвердження від клубу та від футболіста.

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