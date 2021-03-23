Бывший игрок Карпат и Динамо вызвал гнев главного тренера "славных" Абелардо. Лукас Перес регулярно начал попадать в запас, а на последний поединок вообще не был заявлен.

"У него были постоянные конфликты с Федецким и Тлумаком": Кополовец – о звездном экс-легионере Карпат

"В Алавесе моя идея – это мужество, еще раз мужество и преданность. Нужна полная самоотдача за этот клуб. Тот, кто этого не хочет, очевидно, не заслуживает места в команде. Мне нужны игроки полностью отданные. Мы все знаем чрезвычайный уровень Лукаса, но он должен быть на максимуме. В течение последних дней он этого не делал", – объяснил свое решение Абелардо. Окружение нападающего с таким вердиктом категорически не соглашается.

"Лукас никак не порочил клуб. В течение карьеры он выступал за различные клубы и никогда не был обвинен в неверности. Несмотря на сложную ситуацию, Лукас всегда был и будет в полном распоряжении тренера. Он хочет сделать максимум, чтобы Алавес сохранил место в элите", – заверил близкий к нападающему человек в комментарии Marca.

Добавим, что Алавес и сам Перес деградировали в нынешней кампании. "Славные" идут на предпоследнем месте Примеры, а форвард отметился 4 голами вместо 11-ти прошлогодних.

Трансфер Неймара, приглашение Почеттино и конфликт с Месси – Абидаль раскрыл скандальные секреты Барселоны