"У него были постоянные конфликты с Федецким и Тлумаком": Кополовец – о звездном экс-легионере Карпат

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец, в свое время защищавший цвета Карпат, поделился мыслями относительно своего бывшего одноклубника Лукаса Переса.

"Уже тогда было видно, что это серьезный футболист. Он выделялся: и скорость хорошая, и пластика, и удар мощный. Все зависело от него. Но у него был тяжеловатый характер. Ему непросто было акклиматизироваться у нас.

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Если ему что-то и помешает стать серьезным футболистом, то его характер. Он дружил с бразильцами, а с украинцами не мог найти общий язык. У него постоянно были конфликты с Федецким, с Тлумаком – лидерами Карпат того времени. Были моменты и по игре. Он назад не отрабатывал. Да, он забивал, но мы постоянно проигрывали, например, 1:2. Постоянно к нему были претензии по игре на оборону.

Я даже не мог подумать, что он дорастет до уровня Арсенала. Но то, что станет классным футболистом, было видно. Он был сильнее нас – все делал гораздо быстрее", – сказал Кополовец.

Напомним, Лукас Перес перешел в Карпаты в январе 2011 года в статусе свободного агента с Райо Вальекано. После аренды в Динамо перебрался в греческий ПАОК за 800 000 евро. В августе 2015 года за 1500000 евро вернулся в Испанию в Депортиво, откуда через год перешойв в лондонский Арсенал за 20 млн евро. Впоследствии, транзитом черех Вест Хэм, вернулся в Ла Лигу - в Алавес. Зимой этого года попал в шорт-лист Барселоны.

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