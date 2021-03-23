Колишній гравець Карпат і Динамо викликав гнів головного тренера "славетних" Абелардо. Лукас Перес регулярно почав потрапляти в запас, а на останній поєдинок взагалі не був заявлений.

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"В Алавесі моя ідея – це мужність, ще раз мужність і відданість. Потрібна повна самовіддача за цей клуб. Той, хто цього не хоче, очевидно, не заслуговує на місце в команді. Мені потрібні гравці на сто відсотків віддані. Ми всі знаємо надзвичайний рівень Лукаса, але він повинен бути на максимумі. Упродовж останніх днів він цього не робив", – пояснив своє рішення Абелардо. Оточення нападника з таким вердиктом категорично не погоджується.

"Лукас жодним чином не зневажив клуб. Упродовж кар'єри він виступав за різні клуби і ніколи не був звинувачений у невірності. Попри складну ситуацію, Лукас завжди був і буде в повному розпорядженні тренера. Він хоче зробити максимум, щоб Алавес зберіг місце в еліті", – запевнила близька до нападника особа у коментарі Marca.

Додамо, що Алавес і сам Перес деградували у нинішній кампанії. "Славетні" йдуть на передостанньому місці Прімери, а форвард відзначився 4 голами замість 11-ти минулорічних.

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