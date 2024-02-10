Похоже карьера экс-игрока молодежной сборной Аргентины Эмилиано Пуриты пошла не в ту сторону.

Аргентинский защитник Эмилиано Пурита, который в январе разорвал контракт с СК Днепр-1, продолжит карьеру на родине. 26-летний футболист стал игроком местного клуба Патронато.

Баранка: В матче СК Днепр-1 была четкая попытка манипуляции результатом

Пурита подписал с представителем второго дивизиона чемпионата Аргентины контракт до 31 декабря 2024 года.

Напомним, за СК Днепр-1 Эмилиано выступал с августа 2022 года. Всего провел за днепрян 9 матчей, отметившись 1 ассистом. Transfermarkt оценивает аргентинца в 300 тысяч евро.

Металлист 1925 разгромил команду украинца из Англии, Верес одолел одного из лидеров азиатского первенства: спарринги