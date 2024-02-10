"Каждый год во время паузы в чемпионатах на севере и востоке Европы играется много международных товарищеских матчей, мы говорим о более 100 поединках в день. Это рай для организаторов "договорняков", и никто не беспокоится о том, чтобы проверять их. За последние 7-8 лет сотни матчей были сманипулированы. Не только игроки, но и арбитры это делали.

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Наши украинские клубы участвуют в обычных товарищеских матчах, и на большинство из них можно делать ставки. В прошлом году мы имели 5 случаев с матчами с фиксированным результатом с украинскими командами. Во всех случаях украинские клубы были жертвами и абсолютно не виноваты. В этом году пока 62 матча с участием украинских клубов были предложены на мировом рынке. Из них только один имел подозрительные признаки – это поединок между СК Днепр-1 и черногорским Дечичем.

Глядя на коэффициенты, это была четкая попытка манипуляции на тотал. Было абсолютно четко видно, что ответственность была не на СК Днепр-1. Мы спросили у днепрян, видели ли они что-то подозрительное, но они не заметили ничего особенного.

Мы продолжим мониторинг всех матчей, поэтому если кто-то имеет какие-то странные идеи, он предупрежден. Это в товарищеских матчах действительно большая проблема – клубы дважды жертвы: они не получают никакой компенсации за украденные данные, и, кроме того, могут быть втянуты в скандалы", – сказал Баранка в комментарии Tribuna.

Напомним, СК Днепр-1 в матче с Дечичем одержал уверенную победу со счетом 2:0: Пихаленок после перерыва открыл счет с пенальти, а Горбунов добил соперника в середине тайма.

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