Схоже кар'єра екс-гравця молодіжної збірної Аргентини Еміліано Пуріти пішла не в той бік.

Аргентинський захисник Еміліано Пуріта, який у січні розірвав контракт з СК Дніпро-1, продовжить кар'єру на батьківщині. 26-річний оборонець став гравцем місцевого клубу Патронато.

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Пуріта підписав з представником другого дивізіону чемпіонату Аргентини контракт до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, за СК Дніпро-1 Еміліано виступав з серпня 2022 року. Загалом провів за дніпрян 9 матчів, відзначившись 1 асистом. Transfermarkt оцінює аргентинця у 300 тисяч євро.

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