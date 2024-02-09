Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Металлист 1925 – Брентфорд Б (Англия) – 4:0

Голы: Капинус 37, Юсов 45, 47, 66 (п.)

Удаление: Морган, 86 (Брентфорд, красная карточка)

Верес – АГМК (Узбекистан) – 2:1

Голы: Гийосов, 61 – Шастал, 15, Гайдучик, 82

Динамо в матче с 2-мя отмененными голами разошлось миром со Шкендией – перекладина от Волошина и новый лидер киевлян

Металлист 1925 в своем четвертом спарринге на сборах в Испании разгромил вторую команду Брентфорда. Интересно, что харьковчане стали уже вторым представителем Украины в эту зимнюю паузу, с которым встречались "пчелы" – ранее клуб Егора Ярмолюка был разбит Кривбассом (1:6). Подопечные Виктора Скрипника отгрузили в ворота англичан 4 сухих гола – героем встречи стал Дмитрий Юсов, который оформил хет-трик.

Первым, однако, отличился Капинус, который в конце тайма мощным ударом закрутил сферу в левую девятку. Юсов сначала забил "в раздевалку", замкнув головой навес Юрченко, а сразу после перерыва сделал счет неприличным. На экваторе второй сорокапятиминутки Дмитрия завалили в штрафной и арбитр назначил пенальти, который четко исполнил сам пострадавший. На 86-й минуте Брентфорд остался в меньшинстве – Морган в борьбе поскользнулся, шипами въехал в Вачиберадзе, задев лицо, и увидел перед собой "красный свет". Это, однако, никак не повлияло на итоговый счет – вторая победа Металлист 1925 на сборах.

В еще одном матче Верес взял верх над узбекским АГМК, который в чемпионате идет на четвертой строчке. Интересно, что ровенчане пока не проигрывали на сборах – ранее они обыграли северомакедонскую Бреру и трижды сыграли вничью (со словацким ВиОном, датским Люнгбю и чешским Яблонцем).

Дахновский на 15-й минуте выполнил навес во вратарскую, Мрвалевич запутался с мячом и тот отскочил к Шасталу – новичок "красно-черных" с острого угла открыл счет. В середине второго тайма Хуршид Гийосов прорвался по левому флангу и вместо того, чтобы отдать передачу в центр, решил пробить сам. Решение было верным – 1:1. В конце встречи Годя накрутил нескольких защитников и целил в дальний угол, голкипер в падении потянул, но на добивании первым был Гайдучик, который вырвал победу для Вереса.