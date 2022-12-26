Левый защитник Исмаили вошел в символическую сборную лучших новичков Лиги 1 по версии Foot Mercato.

Шахтер объяснил массовый выезд своих игроков за границу

Бразилец досрочно расторг контракт с Шахтером и летом 2022-го перебрался в Лилль свободным агентом. Экс-лидер "горняков" быстро адаптировался во Франции – 12 матчей, 2 гола и 2 ассиста. 32-летнего Исмаили хвалят за умелые подключения к атаке, ставшие новой фишкой Лилля в сезоне.

Напомним, "догов" возглавляет португалец Паулу Фонсека, который также не чужой Шахтеру. Перед паузой Лилль занимал седьмую строчку Лиги 1, однако сохраняет хорошие шансы побороться за еврокубки.

Цель Шахтера, поляк из Италии, новый Компани и сын беженцев из Судана – десять неочевидных юных талантов ЧМ-2022