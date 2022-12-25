Футболисты Шахтера имеют уважительную причину, чтобы покидать территорию Украины даже во время военного положения.

Зарубежные фотографии игроков "горняков" вызвали большой резонанс, но донецкий клуб без проблем объяснил ситуацию.

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"Футболисты получили разрешение на выезд в Варшаву для подачи документов на визы США, чтобы иметь возможность принять участие в турне в январе-феврале", – ответили представители Шахтера на запрос Tribuna.

Напомним, "горняки" пошли зимовать на второй строчке УПЛ, а также гарантировали себе предварительный раунд плей-офф Лиги Европы, где встретятся с Ренном. Клуб намерен организовать турне в США с рядом благотворительных матчей в январе-феврале.

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