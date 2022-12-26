Лівий захисник Ісмаїлі увійшов до символічної збірної найкращих новачків Ліги 1 за версією Foot Mercato.

Шахтар пояснив масовий виїзд своїх гравців за кордон

Бразилець достроково розірвав контракт з Шахтарем і влітку 2022-го перебрався до Лілля вільним агентом. Екс-лідер "гірників" швидко адаптувався у Франції – 12 матчів, 2 голи та 2 асисти. 32-річного Ісмаїлі хвалять за вмілі підключення до атаки, які стали новою фішкою Лілля у сезоні.

Нагадаємо, "догів" очолює португалець Паулу Фонсека, який також не чужий Шахтарю. Перед паузою Лілль посідав сьому сходинку Ліги 1, однак зберігає хороші шанси поборотися за єврокубки.

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