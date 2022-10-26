Бразилец стал игроком Сеары в марте, подписав контракт до конца года. Однако в новой команде дела не пошли – всего 138 минут, 9 выходов на поле и ни одного результативного действия. Игрок и клуб решили досрочно прекратить сотрудничество, сообщает Globo.

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Президент Сеары еще летом заявлял, что у 33-летнего Дентиньо есть проблемы с адаптацией после возвращения из Украины. В последний раз полузащитник выходил на поле в матче против Сантоса еще 10 сентября, сыграв 10 минут. Сеара занимает 16 место в бразильской Серии А.

В составе Шахтера Дентиньо выступал с 2011 по 2021 год, провел 197 поединков, в которых забил 29 голов и отдал 16 ассистов. Стал 7-кратным чемпионом УПЛ.

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