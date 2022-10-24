Главное достижение в истории сборной Украины – четвертьфинал ЧМ-2006. Каждый болельщик до сих пор чувствует те невероятные эмоции. А помним ли мы детали?

В скором времени стартует ЧМ-2022. Украина, к сожалению, не преодолела квалификацию, поэтому чемпионат мира-2006 останется для нас единственным еще на 4 года. Тяжелый старт с Испанией, погром Саудовской Аравии, ключевая победа над Тунисом, серия пенальти со Швейцарией имени Шовковского, Италия на прощание – мурашки по коже.

ЧМ-2006: фартовый Блохин, паненка Мили и боль Шевченко

Тогда мы смотрели футбол сердцем без продвинутой статистики и разумных терминов. Просто болели. Сейчас такая роскошь считается моветоном. Сегодня доступно столько инструментов, что можно оценить справедливость каждого итога и подсветить детали.

SofaScore проанализировала все чемпионаты мира и выкатила расширенную статистику. С оценками для футболистов, конечно. Интересно заглянуть в прошлое и увидеть то, что осталось вне внимания невооруженного глаза 17 лет назад.

Лучший перфоманс турнира в активе... Максима Калиниченко. Не среди украинцев, нет. На всем Мундиале! Калиниченко получил оценку 9.9 за матч против Саудовской Аравии, в котором оформил два ассиста со стандартов в начале каждого из таймов (замыкали Русол и Шевченко) и завершил дело голом.

Напомним, что статистические порталы выводят оценки чисто на основе цифр, без контекста. А цифры у Максима были удивительные: 6 пасов под удар, 100% точности дальних передач, 5 ударов с попаданием в каркас, 4 заработанных фола, 4 перехвата.

Неожиданный момент, но не шокирующий, согласитесь. А теперь к настоящему шоку. Анатолий Тимощук – второй лучший футболист ЧМ-2006 по оценкам SofaScore. Только триумфатор Пирло получил более высокий средний балл (8.1), чем тогдашний капитан Шахтера (8.04). Не верится, да?

Но погружение в детали все объясняет. Тимощук выбил грандиозные защитные показатели в опорной зоне: 4,6 перехвата и 5,4 отбора в среднем за матч, а еще 51 выигранная дуэль с 79 (64%). Будущий предатель Украины, играя с сине-желтой лентой на волосах, не провалил ни одного поединка.

Даже в разгромных поражениях от Испании и Италии он получил солидные оценки. Против "Скуадры Адзурры" Анатолий мастерски отработал и без мяча (7 удачных защитных действий), и с мячом (3 передачи под удар, 13 точных лонгболов). 8 баллов за четвертьфинал Мундиаля. Уровень.

В 1/8 финала героями стали Александр Шовковский (8.6) и Андрей Гусин (8.8). Первый выиграл серию пенальти у Швейцарии, а второй показал чудеса в обороне (9 выносов, 8 перехватов, 5 отборов, 3 заблокированных удара), чтобы до этой серии пенальти дошло.

А что Андрей Шевченко? Украинский суперфорвард поехал на чемпионат мира сразу после трансфера в Челси, сделавшего его самым дорогим игроком АПЛ. Шева играл с повреждением и не показал лучшего футбола. 18 ударов за 5 матчей, 5 из них в створ. Андрей забил два гола – Саудовской Аравии и Тунису.

С африканцами он вообще придумал гол из ничего, заработав на авторитете тоненький пенальти. Пенальти, выведший Украину в плей-офф. Средний балл Шевченко – 6.92.

Тимощук и Калиниченко попали в символическую сборную ЧМ-2006 на основе оценок SofaScore. Рядом с ними легендарные Пирло, Виейра, Каннаваро и Клозе, которые находились и в официальной сборной немецкого Мундиаля.