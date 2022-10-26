Бразилець став гравцем Сеари у березні, підписавши контракт до кінця року. Однак у новій команді справи не пішли – лише 138 хвилин, 9 виходів на поле і жодної результативної дії. Гравець та клуб вирішили достроково припинити співпрацю, повідомляє Globo.

СК Дніпро-1 попрощався з бразильським форвардом, який так і не встиг дебютувати

Президент Сеари ще влітку заявляв, що у 33-річного Дентінью є проблеми з адаптацією після повернення з України. Востаннє півзахисник виходив на поле в матчі проти Сантоса ще 10 вересня, зігравши 10 хвилин. Сеара посідає 16 місце у бразильській Серії А.

У складі Шахтаря Дентінью виступав з 2011 по 2021 роки, провів 197 поєдинків, у яких забив 29 голів та віддав 16 асистів. Став 7-разовим чемпіоном УПЛ.

Калініченко видав головне шоу на ЧС-2006, Тимощук – найкращий після Пірло: свіжий погляд на єдиний Мундіаль збірної