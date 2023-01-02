Экс-полузащитник сборной Украины Марлос покинул Атлетико Паранаэнсе, сообщает Transfermarkt.

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Контракт 34-летнего футболиста действовал до конца 2022 года и стороны решили не продолжать сотрудничество. Пока неизвестно, будет ли игрок искать новую команду, или может решит повесить бутсы на гвоздь. Ранее слухи связывали Марлоса с Аль-Насром и Кхорфакканом, выступающими в чемпионате ОАЭ и являющимися конкурентами Аль-Айна Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.

Напомним, Марлос почти 10 лет провел в УПЛ, выступая за Металлист, а затем за Шахтер. За сборную Украины сыграл 26 матчей и забил 1 гол.

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