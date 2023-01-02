Артур Рудько не смог зарекомендовать себя в Экстраклясе.

Голкипер Металлиста Артур Рудько, который на правах аренды выступает за Лех, может вернуться в харьковскую команду, сообщает журналист Interia Sport Себастьян Сташевский.

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30-летний экс-вратарь Динамо, переходивший в польский клуб в статусе звезды, не оправдал надежд, а его ляпы стали судьбоносными для команды (провал в квалификации Лиги чемпионов и вылет из Кубка Польши), что в итоге стоило ему места в основе.

По информации Сташевского, Лех близок к подписанию голкипера пражской Спарты Доминика Голеца. Его хотят арендовать до лета с правом выкупа.

Напомним, Рудько – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2009 году. Успел поиграть за Говерлу (в аренде) и греческий Пафос. Его контракт с Металлистом действует до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне провел за Лех всего 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.

Ранее сообщалось, что Металлист покинет сразу два голкипера – Орест Костык перейдет в СК Днепр-1, а Александр Рыбка станет игроком Львова.

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