Дебют Украины в футболе состоялся 29 апреля 1992 года в Ужгороде, когда наша команда играла против сборной Венгрии. С тех пор сине-желтые цвета защищало немало талантливых футболистов, но не все из них смогли принести максимальную пользу. Кто попал в символическую сборную всех времен, узнавайте в новом видео на YouTube-канале Футбол 24.