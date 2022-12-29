Топ-11 игроков сборной Украины всех времен: версия Футбол 24
29 декабря 17:27 - Читати українською
Футбол 24 попытался выделить 11 самых знаковых игроков главной команды страны со времени проведения первого официального матча.
Дебют Украины в футболе состоялся 29 апреля 1992 года в Ужгороде, когда наша команда играла против сборной Венгрии. С тех пор сине-желтые цвета защищало немало талантливых футболистов, но не все из них смогли принести максимальную пользу. Кто попал в символическую сборную всех времен, узнавайте в новом видео на YouTube-канале Футбол 24.
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