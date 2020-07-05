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Экс-звезда сборной Сербии Тошич стал жертвой нападения вооруженных преступников

5 июля 16:44 - Читати українською
Экс-звезда сборной Сербии Тошич стал жертвой нападения вооруженных преступников
Душко Тошич в матче за сборную Сербии (справа) / Zimbio

Бывший защитник сборной Сербии Душко Тошич надолго запомнит недавнюю тренировку.

Тошича вместе с его друзьями атаковали несовершеннолетние хулиганы после тренировки в белградском парке Калемегдан, сообщает издание Kurir.

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Нападавшие имели с собой ножи и электрошокеры, однако полиция очень быстро прибыла на место инцидента и задержала преступников. Тошич в Instagram-стори отметил, что одна из случайных прохожих была ранена.

К слову, серб сейчас является игроком китайского Гуанчжоу и выступал за такие известные европейские клубы как Вердер, Портсмут, КПР, Бетис и Бешикташ. Также Тошич сыграл 26 поединков в составе сборной Сербии, записав в свой актив 1 гол.

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