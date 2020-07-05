Екс-зірка збірної Сербії Тошіч став жертвою нападу озброєних злочинців

Колишній захисник збірної Сербії Душко Тошіч надовго запам'ятає нещодавнє тренування.

Тошіча разом з його друзями атакували неповнолітні хулігани після тренування в белградському парку Калемегдан, повідомляє видання Kurir.

Зловмисник, який з ножем напав на Озіла та Колашинаца, засуджений до 10 років ув'язнення

Нападники мали з собою ножі та електрошокери, однак поліція дуже швидко прибула на місце інциденту та затримала злочинців. Тошіч в Instagram-сторі зазначив, що одну з випадкових перехожих було поранено.

До слова, серб нині є гравцем китайського Гуанчжоу та виступав за такі відомі європейські клуби як Вердер, Портсмут, КПР, Бетіс та Бешикташ. Також Тошіч відіграв 26 поєдинків у складі збірної Сербії, записавши до свого активу 1 гол.

15 топ-клубів Європи хочуть підопічного легенди Шахтаря – сенсаційний рекордсмен провокує істерію на трансферному ринку