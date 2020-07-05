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Екс-зірка збірної Сербії Тошіч став жертвою нападу озброєних злочинців

16:44 - Читать на русском
Екс-зірка збірної Сербії Тошіч став жертвою нападу озброєних злочинців
Душко Тошіч у матчі за збірну Сербії (праворуч) / Zimbio

Колишній захисник збірної Сербії Душко Тошіч надовго запам'ятає нещодавнє тренування.

Тошіча разом з його друзями атакували неповнолітні хулігани після тренування в белградському парку Калемегдан, повідомляє видання Kurir.

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Нападники мали з собою ножі та електрошокери, однак поліція дуже швидко прибула на місце інциденту та затримала злочинців. Тошіч в Instagram-сторі зазначив, що одну з випадкових перехожих було поранено.

До слова, серб нині є гравцем китайського Гуанчжоу та виступав за такі відомі європейські клуби як Вердер, Портсмут, КПР, Бетіс та Бешикташ. Також Тошіч відіграв 26 поєдинків у складі збірної Сербії, записавши до свого активу 1 гол.

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