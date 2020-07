15 топ-клубів Європи хочуть підопічного легенди Шахтаря – сенсаційний рекордсмен провокує істерію на трансферному ринку

Юна зірочка Партизана Філіп Стевановіч привернув увагу майже усіх європейських грандів. Гравець, якого порівнюють з 5-разовим володарем "Золотого м'яча", називає себе послідовником легендарного бразильця.

15 найбільших клубів Європи розглядають можливість трансферу 17-річного вінгера, якого сербська преса порівнює з самим Кріштіану Роналду. МЮ, Реал, Барса, Ліверпуль, Баварія, Челсі, Ювентус, Ман Сіті, Мілан, Борусія Дортмунд, Інтер, Лейпциг, Бенфіка, Атлетіко та Аталанта начебто вже неодноразово контактували з представниками молодого футболіста. "Півроку тому за нього пропонували понад 10 млн євро. Зараз буде складніше отримати стільки грошей, але все залежить від Філіпа. Йому потрібно повернутись на осінній рівень", – розповідав у квітні головний тренер Партизана Саво Мілошевіч, аналізуючи вплив пандемії на трансферний ринок.

Filip Stevanovic. Still only 17. The boy is quite something. pic.twitter.com/KVuqYpFlhC — Richard Wilson (@timomouse) May 30, 2020

Функціонери белградського клубу можуть видихнути з полегшенням. Стевановіч відзначився 4-ма голами у 7-ми турах сербської Суперліги після карантину. Він – найбільш помітна фігура чемпіонату попри зовсім юний вік. Майбутній трансфер виглядає питанням часу. "Нового Роналду", з контрактом до 2022-го, спробують вигідно продати вже цього літа. Завдання форварда – продовжувати забивати, щоб клуб вторгував якомога більше. Партизан живе з продажу власних вихованців, тому Стевановіч – золота жила для "гробарів". Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро – це найдорожчий гравець Сербії.

Filip Stevanovic’s first goal today. What a future the 17yo has... pic.twitter.com/NvKJfe5ymA — Richard Wilson (@timomouse) June 6, 2020

Стрімкий прогрес вундеркінда підтверджується цифрами. Стевановіч записав собі до активу 9 м'ячів і 3 асисти за підсумками кампанії 2019/20, хоча перед нинішнім сезоном провів лише чотири поєдинки на дорослому рівні. Він потрапив до академії Партизана у 2012-му, а через три роки став одним з героїв резонансного дербі проти Црвеної Звезди U-13. Юнацька команда "гробарів" розтрощила принципового суперника з рахунком 7:1. Стевановіч оформив дубль, продемонстрував добротний набір "скілів" – відтоді за ним починають стежити пильніше. ЗМІ пишуть про неймовірного таланта в академії Партизана.

Стевановіч перебрався в Белград, коли йому було 14. Протягом тижня мешкав у рідному Арільє, а на вихідних долав 360 миль в обидва боки, щоб грати за юнаків Партизана. Через 12 місяців після остаточної зміни прописки енергійного хлопчину запросили на тренування з основою. Восени 2018-го, коли йому лишень виповнилось 16, провів 8 хвилин у переможному поєдинку з Радом (3:0). "Мені важко описати свої почуття. Я виховувався в системі Партизана, захищати кольори цього клубу – велике щастя для кожного вихованця. Я не хвилювався, але шкодую, що втратив шанс забити", – прокоментував Стевановіч свій ранній дебют (16 років, 2 місяці, 14 днів). Третій показник в історії "чорно-білих".

1 серпня 2019-го наш герой переписав історію єврокубків, забивши у ворота валлійського Коннахс-Куей Номадс (кваліфікація ЛЄ). Філіп – наймолодший автор гола усіх змагань під егідою УЄФА, а також другий наймолодший бомбардир сербського гранда (16 років та 311 днів). Універсальність Стевановіча, який без проблем може зіграти на позиції центрального нападника – основна причина порівнянь з Крішем. Утім, сам футболіст зізнається в любові до іншого – легендарного бразильця. "Роналду не є моїм улюбленим виконавцем, але я намагаюся працювати так само наполегливо. Усім молодим варто брати з нього приклад. Моя стихія – дриблінг. Кріштіану – чудовий, але він не дриблер. Роналдінью був особливим. Звичайно, я б хотів бути схожим на Мессі або Неймара, але Дінью володів магією".

У програному фіналі Кубка Сербії проти Войводини Стевановіч замінив Лазара Марковіча всередині першого тайму. Партизан "горів" 0:2, поки за справу не взявся 17-річний тінейджер. Результативний удар останнього на 81-й започаткував феєричний камбек. "Гробарі" перевели гру в овертайм акурат перед фінальним свистком (90+6). Зрештою команда легендарного Мілошевіча, якому допомагає екс-"гірник" Ігор Дуляй, поступилась у серії пернальті. "Сербський Роналду" свою спробу реалізував, а більш досвідчені партнери підвели – 2:4. "Чорно-білі" програли титул, але точно виграли ще декілька мільйонів. Скаути топ-клубів повертались додому з сатисфакцією.

Vous ne connaissez pas Filip Stevanović, LE crack du Partizan ?



Petite vidéo de présentation réalisée par @pad_foot9 ️ pic.twitter.com/bbY4wbe226 — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) May 20, 2020

