Индепендьенте в своем твиттере сообщил, что Карлос Тевес стал главным тренером команды.

Месси стал самым титулованным игроком в мире – Лео обошел экс-партнера по Барселоне, попавшего за решетку

Контракт со специалистом рассчитан до декабря 2024 года. Интересно, что это второй тренерский опыт работы для экс-нападающего сборной Аргентины – ранее Карлос возглавлял Росарио Сентраль (с июня по ноябрь 2022 года).

За свою игровую карьеру Тевес успел поиграть за Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Бока Хуниорс, Вест Хэм, Ювентус, Коринтианс и Шанхай Шеньхуа. В общем, аргентинец провел 676 матчей на клубном уровне, в которых отметился 267 голами и 114 ассистами.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023