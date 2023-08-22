Індепендьєнте у своєму твіттері повідомив, що Карлос Тевес став головним тренером команди.

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Контракт із фахівцем розрахований до грудня 2024 року. Цікаво, що це другий тренерський досвід роботи для екс-нападника збірної Аргентини – раніше Карлос очолював Росаріо Сентраль (з червня по листопад 2022 року).

За свою ігрову кар'єру Тевес встиг пограти за Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Бока Хуніорс, Вест Хем, Ювентус, Корінтіанс та Шанхай Шеньхуа. Загалом, аргентинець провів 676 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 267 голами та 114 асистами.

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