Хамес Родригес в ближайшее время должен стать игроком Сан-Паулу, сообщает Фабрицио Романо.

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Колумбиец имеет устную договоренность с клубом и уже вылетел в Бразилию, а соглашение закроют после согласования окончательных деталей контракта.

Сейчас Хамес находится без клуба, поскольку разорвал соглашение с Олимпиакосом еще в апреле. В общем, Родригес сыграл за греков 23 матча, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами.

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