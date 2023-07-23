Украинка Альвина Царенко призналась, что их напряженные отношения с экс-вингером Динамо Беньямином Вербичем начали налаживаться.

"Мы помирились с Беньямином. Хамес Родригес, с которым я встречалась, ушел из Олимпиакоса. Вербич отозвал все иски", – поделилась Альвина Царенко в комментарии Fanday.

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Отметим, что Альвина и Беньямин имеют общего ребенка, но после разрыва отношений пара длительное время устраивали скандальные разборки. За это время девушка и успела закрутить роман с экс-хавбеком Реала Хамесом Родригесом.

Напомним, Вербич выступал за Динамо на протяжении 2018-2022 годов. Вторую часть прошлого сезона провел в варшавской Легии, а летом разорвал контракт с киевлянами и перебрался в Панатинаикос.

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