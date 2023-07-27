Хамес Родрігес найближчим часом має стати гравцем Сан-Паулу, повідомляє Фабріціо Романо.

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Колумбієць має усну домовленість з клубом та вже вилетів до Бразилії, а угоду закриють після узгодження остаточних деталей контракту.

Наразі Хамес перебуває без клубу, оскільки розірвав угоду з Олімпіакосом ще у квітні. Загалом, Родрігес зіграв за греків 23 матчі, в яких відзначився 5 голами та 6 асистами.

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