Ганец сообщил о своем решении в Instagram: "Я люблю тебя. Но на этом для меня все. Спасибо футболу за все", – написал Боатенг в посте.

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Последним клубом Кевина-Принса стала берлинская Герта, за которую он выступал июля 2021 года. Больше всего ганец запомнился выступлениями за Милан, Портсмут, Тоттенхэм, также успел поиграть за Барселону, Фиорентину, Айнтрахт, дортмундскую Боруссию, Сассуоло, Бешикташ, Монцу, Лас-Пальмас, Шальке.

Боатенг привлек к себе внимание футбольного сообщества в 2010 году, когда вместе с Ганой добрался до 1/4 финала. В общем, Кевин-Принс провел за африканскую сборную 15 матчей, в которых забил 2 гола.

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