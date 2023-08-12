Поєдинок, який відкривав новий сезон Прем'єр-ліги. Матч, як і онлайн-трансляція Бернлі – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 22:00. Інтриги додавав трансфер між звітними суперниками. Молодіжний чемпіон Європи Джеймс Траффорд цього літа перебрався саме з лав Сіті до команди Компані за понад 17 мільйонів євро. Наймолодший склад "бордових" в усій історії АПЛ (у середньому 23 роки і 206 днів). Легенда Манчестер Сіті також встановив рекорд. Венсан Компані у свої 37 – наймолодший головний тренер, який виводив будь-який клуб на стартовий матч сезону в рамках Прем'єр-ліги.

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Vincent Kompany's starting XI against Man City is Burnley's youngest line-up ever named in the Premier League



The average age of players is 23 years and 206 days pic.twitter.com/quur0xjxJF — ESPN UK (@ESPNUK) August 11, 2023

Перший же удар на 4 хвилині завершився легким взяттям воріт. Де Брюйне розіграв кутовий і подав на ліву стійку, де Родрі скинув у центр, а Холанд забив. Ніби й був біля Ерлінга зовсім поруч захисник, а сенс? Відразу 5 бігунків притискають Едерсона і Льюїса, який несподівано вийшов у стартовому складі (формально ліворуч, насправді фальшивим центральним хавбеком). Ледь не помиляються гості, а потім Аканджі відчутно тягне за руку Амдуні. Вчасно відпустив – суддя пенальті не свиснув.

Цікава позиція 18-річного вихованця Сіті. В обороні Ріко грає ближче до лівого флангу, але доволі центрально. В атаці ж Льюїс розміщуєтьс ледь не лівим вінгером/інсайдом. Свій 18-річний запалює і за Бернлі. Півзахисник юнацької збірної США Колеошо спершу завдав першого удару "бордових" у сезоні (на 15 хвилині), а потім класним пасом за спини вивів Амдуні у штрафний – Едерсон здійснив прем'єрний сейв на 18-й. Непогано дивиться Бернлі попереду. Завдяки якісній позиційній атаці та постійному тиску на чужій половині вдається стабільно відводити гру від чужих воріт.

Де Брюйне сьогодні дуже гострий (встиг пробити здалеку і створити 3 моменти, один з яких офсайдний), але відчуває якісь проблеми і вже на 24 хвилині йде з поля – офіційний дебют Ковачіча. У Кевіна та ж травма підколінного сухожилля, що у фіналі Ліги чемпіонів 2023. А це означає мінімум кілька тижнів відсутності. Вінгер збірної ПАР Лайл Фостер проривався лівим краєм, але не викрутив у дальній кут. Бернлі видав 7 дотиків у чужому штрафному, а Ман Сіті – лише 4. Ось такі вони живенькі стартові 30 хвилин в АПЛ. Приспали гості суперника стерильним контролем. Бернлі ж проспав ривок правим краєм після зміщення всюдисущого Фодена в центр. Філ кинув на хід Вокеру, той вирізав у центр, де Альварес люб'язно відкинув під дубль Холанду.

Двічі привозили манчестерські лідери Родрі та Бернарду. Нахабні підопічні Компані класно накривають перед чужим штрафним, захисникам Сіті з величезними проблемами вдається блокувати загрозу, яка виникає з таких епізодів. Ніби оснащене раціями зі спецзв'язком, вибухає атакувальне тріо Холанд, Альварес, Фоден ще в момент, коли Едерсон тільки заносить ногу під винос. Розбігаються ці хлопці в різні сторони – виглядає дуже загрозливо. Родрі ще й ледь у власні ворота м'яч не відправив, Едерсон страхує. Доволі нервово діє іспанський опорник.

Pep is still upset with Haaland even tho he scored two goals, unreal mentality and hunger for more



pic.twitter.com/CJMq0LgGLe — Janty (@CFC_Janty) August 11, 2023

Холанд висловлює претензії партнерам. Мабуть, тому, що міг би у цій грі всі рекорди вже побити, але Сіті надто часто сповільнює гру, як ось у цьому моменті, коли Бернарду замість кинути на хід у розріз просто розвернувся і попрямував назад. А потім уже Гвардіола вичитує норвезького нападника ніби в дусі: "Ти сумніваєшся в нашій тактиці, хлопче?! Сілва зробив усе, як повинен". Пеп настільки завівся, що почав затикати камеру оператора. Вогняний початок перерви!

Se quejó Haaland de Bernardo Silva y fue el técnico Guardiola a decirle pic.twitter.com/ZbnHjxJci1 — CULÉSDELPUEBLO REYCULÉ (@REYCULE15) August 11, 2023

Холанд режисує, куди йому віддати. Альварес покірно котить на хід, захисник встигає заблокувати. Фоден також вривається в ту ж зону ліворуч – аналогічний підсумок. Якщо у 1 таймі Сіті контролював м'яч 73% часу, то за 10 хвилин після перерви вже Бернлі трохи частіше комбінує. Команда Гвардіоли швидко вирішує виправити цей прорахунок – знову контроль для стишення гри. Бачимо народження нового тріденте? Фоден приймає дальній пас голкіпера, обігрується з Холандом і вибухає ривком, беручи на себе одного із захисників. Далі ж справа техніки – Альварес отримує пас від Ерлінга, але пробиває поруч з ближньою стійкою.

Після подачі штрафного з лівого краю удар Аке заблокували, а Родрі до свого результативного пасу додав гол. Потрійна заміна в Сіті. Дебютує ще й Йошко Гвардіол, який міняє Льюїса. Також Холанд і Аке поступилися місцем на полі Палмеру з Ляпортом. Фоден блискучим ривком тягне снаряд зі своєї половини у чужий штрафний, а ось Альварес програє дуель Траффорду – це вже 5 сейв вихованця Манчестер Сіті проти рідної команди. Трибуни не відповідають рівню гри. То в Льюїса у першому таймі запустять запальничкою, то вболівальник вибіжить на поле.

Вінгер збірної Марокко не пограв і 35 хвилини після виходу на заміну. Грубо влетів 22-річний Анас Заурі ззаду в ногу Вокеру – це було дуже боляче. Після консультацій з VAR Крейг Поусон вліпив червону. Капітана Ман Сіті відразу ж замінили. Накульгує Кайл, дуже тепло його проводжає Гвардіола. Холанд став лише другим за всю історію, хто забив мінімум 2 голи у першій грі своєї команди 2 сезони АПЛ поспіль (минулоріч був дубль у ворота Вест Хема). Першим був Дідьє Дрогба у складі Челсі. Івуарієць поклав дубль Халл Сіті та хет-трик Вест Брому.

| MOTM



Rodri v Burnley:



️103 minutes played

125 touches

️1 goal (0.5 xG)

️1 assist (0.17 xA)

107/110 acc. passes

5/6 acc. long balls

️‍?8 recoveries

0 times dribbled past

?clean sheet

9.1 Sofascore rating



Our Iron Man!? pic.twitter.com/F5XSUgTuKC — Manchester City Network ️ (@mancity_network) August 11, 2023

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