Ганець повідомив про своє рішення в Instagram: "Я люблю тебе. Але на цьому для мене все. Дякую футболу за все", – написав Боатенг у дописі.

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Останнім клубом Кевіна-Прінса стала берлінська Герта, за яку він виступав липня 2021 року. Найбільше ганець запам'ятався виступами за Мілан, Портсмут, Тоттенхем, також встиг пограти за Барселону, Фіорентину, Айнтрахт, дортмундську Борусію, Сассуоло, Бешикташ, Монцу, Лас-Пальмас, Шальке.

Боатенг привернув до себе увагу футбольної спільноти в 2010 році, коли разом з Ганою дістався до 1/4 фіналу. Загалом, Кевін-Прінс провів за африканську збірну 15 матчів, у яких забив 2 голи.

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